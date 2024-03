Nocturne danse à Tremblay avec Flilipe Lourenço et Khoudia Touré

La Nocturne danse #45 du Théâtre Louis Aragon accueillent Flilipe Lourenço et Khoudia Touré.

Depuis 15 ans, les Nocturnes danse du Théâtre Louis Aragon de Tremblay constituent un rendez-vous idéal de découverte chorégraphique. Une soirée, un billet, deux spectacles de danse et des temps d’échanges permettent de fédérer les spectateurs autour de pièces qui se répondent. Il reste deux soirées à vivre d’ici la fin de cette saison, menées avec des artistes associés du TLA : Khoudia Touré, Mélanie Perrier, Olga Dukhovna et Flilipe Lourenço. Ce dernier inaugure le 27 avril la 45ème nocturne avec CHEB, quatuor de danseurs-musiciens dans lequel il poursuit son travail sur le travail de mémoire et d’identité nord-africaine, en lien étroit avec les musiques traditionnelles et populaires d’aujourd’hui. Puis dans Óró, Khoudia Touré part à la rencontre de jeunes danseurs du Canada, du Sénégal et de France et leur offre un espace de parole afin qu’émerge une parole dansée commune, issue des hip-hop.

Louise Chevillard