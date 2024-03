Chorégraphe norvégien hyperdoué, Alan Lucien Øyen vient de remonter Sweet Mambo de Pina Bausch pour le Tanztheater Wuppertal. Nous l’avons interrogé sur cette reprise qui demande à la fois de s’engager totalement et de savoir s’effacer.

Dans la distribution de Sweet Mambo vous êtes crédité de la direction artistique de la recréation. Qui vous a sollicité et pourquoi d’après vous ?

Alan Lucien Øyen : C’est Bettina Wagner-Bergelt, l’ancienne administratrice, qui m’avait proposé de remonter la pièce en 2022, sans doute parce que j’avais longuement fréquenté le Tanztheater Wuppertal quand j’ai créé Bon voyage Bob avec en 2019. Je pense qu’il était dans le projet de Bettina de demander à plusieurs chorégraphes d’être une sorte de regard extérieur sur les œuvres de Pina Bausch. J’ai été approché un an avant que Boris Charmatz ne reprenne la compagnie et comme cela a bien fonctionné, ils m’ont demandé de les rejoindre pour le remonter pour Paris.

« Pour moi, c’est un vrai cadeau de travailler avec les interprètes de la distribution d’origine que j’admire tellement. »

Comment travaillez-vous avec les danseurs du Tanztheater ?

A.L.Ø : C’est un travail un peu étrange car de nombreuses questions surgissent. La principale étant : comment prendre soin des œuvres de Pina ? Mais aussi, en ce qui me concerne, que puis-je apporter de neuf ? Et d’une certaine façon, la réponse est : « rien ». Car quand vous remontez une pièce, en général vous regardez des vidéos, ou vous transmettez le matériel chorégraphique d’une ancienne production. Ici, cela n’a aucun sens. Ce serait aussi absurde que de vouloir demander à quelqu’un de jouer Hamlet exactement comme Richard Burton en 1966. La seule solution serait de revenir au texte et, dans ce cas, cela consiste à se connecter à l’original. D’autant que la pièce est déjà dans la mémoire de ses interprètes. Donc je leur ai demandé quelles étaient les questions de Pina et leurs intentions de départ, afin de les aider à analyser leurs souvenirs, à retrouver d’où venaient leurs motivations, leurs gestes. J’ai également désiré voir les vidéos des premières improvisations pour essayer de capter l’essence de ce qu’ils tentaient à l’époque plutôt que me contenter du résultat final d’aujourd’hui. Mais, bien sûr, nous avons travaillé sur les deux. Et parfois nous avons même essayé de créer de nouvelles scènes, que nous n’avons pas ajoutées à Sweet Mambo, mais dont nous nous sommes servis pour réactualiser, revivifier le processus initial. J’ai aussi cherché à me replonger dans l’atmosphère de 2008, dans ce monde si différent du nôtre, dans lequel Obama venait de gagner les élections. En même temps, c’est une œuvre totalement intemporelle.

Auriez-vous pu imaginer vous retrouver dans cette position d’assumer la direction artistique d’une pièce de Pina Bausch ?

A.L.Ø : Non, jamais je n’aurais imaginé ça. Pour moi, c’est un vrai cadeau de travailler avec les interprètes de la distribution d’origine que j’admire tellement. J’ai l’impression d’avoir tellement appris de ce temps passé ensemble à essayer d’approcher le mystère qui préside à la beauté de cette œuvre. C’est un privilège et un honneur.

Propos recueillis par Agnès Izrine