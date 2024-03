« Sous les fleurs » une bouleversante création de Thomas Lebrun

Thomas Lebrun hisse les couleurs du Mexique et des Muxes, ce troisième genre cher aux Zapotèques, dans une bouleversante création à la beauté envoûtante.

Elles sont cinq, en costumes fleuris et somptueux qui évoquent Frida Kahlo, sous des traits d’hommes. Elles, ce sont des Muxes. La plupart d’entre elles vivent dans la ville de Juchitán de Zaragoza, au sud du Mexique. Elles sont reconnues dans la culture zapotèque comme un troisième genre. On leur réserve dans cette société matrilinéaire les mêmes droits et devoirs qu’aux femmes, mais elles ne sont pas autorisées à convoler. Cinq danseurs magnifiques de précision et d’intensité leur prêtent leurs visages tandis que, régulièrement, l’une des plus emblématiques d’entre elles, Felina Santiago Valdivieso, nous livre son témoignage recueilli par Thomas Lebrun et ses équipes lors d’une résidence de travail sur les lieux. Malgré le soin dont elles font preuve les unes envers les autres, elles nous laissent deviner la violence qui gronde à l’extérieur de leur ville et de leur communauté, dans un Mexique homophobe et rongé par le crime, voire même au sein de leurs foyers. Il y a décidément chez Thomas Lebrun quelque chose de Pina Bausch. Il nous émerveille par sa beauté et son raffinement tout en nous touchant aux tripes.

Delphine Baffour