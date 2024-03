Les excellents Ballets de Monte-Carlo présentent To the Point(e), qui réunit dans un même ambitieux programme Within the Golden Hour de Christopher Wheeldon, Autodance de Sharon Eyal et Vers un Pays Sage de Jean-Christophe Maillot.

Quel beau programme ! Au mois d’avril, Les Ballets de Monte-Carlo proposent de découvrir To the Point(e), une soirée d’épure et de haute technicité qui réunit deux pièces inédites à Monaco des acclamés Christopher Wheeldon et Sharon Eyal, ainsi que l’emblématique Vers un Pays Sage du maître des lieux, Jean-Christophe Maillot. Le premier dévoile Within the Golden Hour, qui dans des lumières chaudes de crépuscule et sur des mélodies de Vivaldi voit se déployer, parfois en ombre chinoise, une danse néo-classique d’une grande élégance et d’une rare fluidité. La seconde revisite pour l’excellente compagnie monégasque Autodance, créée initialement pour la GöteborgsOperans Danskompani. On y retrouve son vocabulaire si caractéristique, à la fois sensuel et animal, puissant et fragile.

Un mouvement perpétuel éblouissant

Jean-Christophe Maillot signe le dernier opus de ce programme avec la reprise de Vers un Pays Sage, créé en 1995 pour rendre hommage à la vitalité peu commune de son père le peintre Jean Maillot, et devenue incontournable. Devant des aplats de couleurs changeantes, danseurs et danseuses sont emportés dans un tourbillon sans fin de mouvements par le rythme effréné de la musique de John Adams : un ballet étourdissant qui représente un défi toujours renouvelé pour la troupe virtuose. Pour ajouter au plaisir de la soirée, les partitions seront jouées en live par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Delphine Baffour