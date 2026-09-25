Entre théâtre, danse et performance sportive, Ring explore les rapports conscients et inconscients qui se jouent, entre deux hommes, lors d’un combat de boxe. Un spectacle interprété par l’auteur-metteur en scène Lukas Dana et l’artiste circassien Erwan Tarlet.

Ring est-il en premier lieu un spectacle sur la boxe ou sur l’hétéro-masculinité ?

Lukas Dana : L’idée première de Ring était de travailler autour du monde de la boxe. Or ce sport est majoritairement pratiqué par des garçons hétérosexuels. Alors évidemment, lorsque j’ai commencé à concevoir ce spectacle, à travers des improvisations, mais aussi à partir de textes qui interrogent ma place d’homme hétérosexuel dans l’univers de la boxe, j’ai commencé à me questionner de façon plus large sur les rapports qui se nouent entre des hommes s’affrontant sur un ring, ainsi que sur les mécanismes de domination que leurs combats induisent. Et puis, je me suis aussi intéressé aux mouvements masculinistes. Parce que les masculinistes font quand même de la boxe, tout nu, dans des forêts, au sein d’une ambiance homoérotique très étrange ! Cette ambiance me fait un peu penser au milieu de la boxe…

« Je pars du principe que toute forme d’art est politique. »

Votre spectacle se situe à la frontière de différentes disciplines…

D. : Oui, c’est un projet qui mélange le théâtre, le cirque, la chorégraphie, en soulevant pas mal de réflexions… Il y a des scènes purement physiques, d’autres nourries par mes textes. L’idée était vraiment de partir du boxeur que je suis, puis du duo que je forme sur scène avec Erwan Tarlet. Nous avons travaillé autour de notre intimité de garçons, en soulevant des questions plutôt qu’en affirmant quoi que ce soit. Car je crois que tout le monde sait déjà que la violence des hommes fait beaucoup de mal, que le patriarcat est néfaste, qu’il faudrait travailler à construire une société plus douce.

Diriez-vous que Ring est un projet politique ou militant ?

D. : Je pars du principe que toute forme d’art est politique. Mais je ne dirais pas que Ring est un spectacle militant. Il s’agit plutôt d’une plongée cathartique dans certaines choses qui peuvent nous effrayer, en essayant de faire en sorte que nous puissions nous en amuser et les considérer sous un autre angle, un angle plus poétique. Ring n’a aucune visée didactique. Je ne suis pas sûr que les spectateurs apprennent quelque chose sur la boxe. Ils sont plutôt amenés à se demander pourquoi des hommes prennent autant de plaisir à se faire taper et à taper d’autres hommes sur un ring.

Manuel Piolat Soleymat