À Strasbourg, le Maillon présente la nouvelle édition du Festival PREMIÈRES. Du 6 au 14 novembre, de jeunes artistes pluridisciplinaires, venus d’Europe et d’ailleurs, rendent compte de leur liberté de création et du bouillonnement de leur imaginaire.

Des spectacles, des temps d’échange avec les artistes, des rencontres conviviales… Comme chaque année, les équipes du Maillon nous donnent rendez-vous pour découvrir de jeunes créatrices et créateurs venus de divers horizons. Brouillant les cloisonnements entre théâtre, performance, musique et danse, six équipes artistiques investissent les plateaux du théâtre strasbourgeois (ainsi que ceux de la Pokop et de la Haute École des Arts du Rhin) pour nous parler de toutes sortes de sujets. « De véritables écritures – faites d’images, de récits et de corps, d’astuces techniques et de subtilités ingénieuses – dessinent des univers prometteurs », assure Barbara Engelhardt, directrice du Maillon, au sujet des œuvres présentées lors de PREMIÈRES.

Un laboratoire de l’indiscipline artistique

Les artiste programmés sont originaires de Côte d’Ivoire, de France, de Finlande, d’Haïti, d’Italie, des Pays-Bas, du Chili, d’Allemagne. Ils et elles interrogent l’économie de la surveillance (sie wachen über dich du Collectif what about: fuego), le primat de l’individu (The Killing of the first person de Nicolás Lange), l’essence de notre humanité (Concerto fetido su quattro zampe d’Alice et Davide Sinigaglia), la mémoire de la colonisation (Autothérapie de Mackenzy Bergile), les héritages familiaux (Afropéennes de Léa Sery), notre relation à l’art (Steal this performance de Pauli Patinen). « Le théâtre reste l’un des rares lieux où l’on peut encore travailler le populaire sans miser sur la polarisation, affirme Barbara Engelhardt qui défend, lors du Festival PREMIÈRES comme tout au long de la saison, un art « savant et populaire, critique et festif, politique et poétique, celui qui reste et rend vivant ».

Manuel Piolat Soleymat