Harold Lopez-Nussa, un virtuose cubain adopté par la France

De son pays natal, Harold Lopez-Nussa perçoit l’avenir musical car il en connaît toute la tradition. Si la France est son nouveau point de repère, c’est pour y mettre la distance de l’artiste par rapport à son influence première.

Sur son dernier disque, le pianiste avant-gardiste Harold Lopez-Nussa fait rencontrer différentes époques de l’histoire de Cuba. Récemment installé à Paris, il a enregistré son disque en France. Entre mélancolie et ambiances festives, il se présente comme un précurseur de la musique cubaine. Enrichi d’une rythmique moderne, son groupe compte le brillant harmoniciste Grégoire Maret. Véritable leçon de virtuosité, cette musique qui charrie douleurs et joies est un récit personnel. C’est en retournant à la Havane que Harold Lopez-Nussa a pu voir son pays sombrer dans l’urgence, proche de l’effondrement. Choisissant alors la France, il a pu signer un contrat avec le label Blue Note comme nombre de ses illustres prédécesseurs. Cet homme déchiré entre deux pays en fait un artiste à part, naviguant dans les climats changeant du deuil et de l’espérance.

Philippe Deneuve