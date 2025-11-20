Daniel Garcia, virtuose du piano

Teintées d’influences espagnoles, les improvisations virtuoses de Daniel Garcia ont fait de ce musicien européen un pianiste rare.

Né à Salamanque, Daniel Garcia est l’une des voix les plus singulières du jazz espagnol. Finaliste de l’Académie du jazz en 2024 dans la catégorie « musicien européen », ce pianiste expressif compte plusieurs albums à son actif. Combinant le langage jazz avec son influence natale, il se sert autant de la pop que du classique pour tisser des improvisations profondément inspirées, qui ne sont pas sans évoquer la grâce de Keith Jarrett ou de Brad Mehldau. Sa musique, d’une forte intensité rythmique, se marie avec des mélodies d’une grande beauté. Jouant dans le monde entier, il vient de donner une trentaine de concerts en France très remarqués. Ces apparitions sont lumineuses, le public en sort conquis. Il est attendu dans ce nouveau temple du jazz qui brasse toutes les tendances.

Philippe Deneuve