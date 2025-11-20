« Trenet en passant » réinvente les classiques de Charles Trenet

Y’a d’la joie ! Ce trio du genre suggestif qui rassemble André Minvielle, Guillaume de Chassy et Géraldine Laurent revisite une poignée de titres de Charles Trenet.

Les hommages sont légion. Celui-ci remet Charles Trenet à une place qu’il a toujours occupée : le swing en version française. Et qui mieux qu’André Minvielle pour mettre en bouche ses mots, tout en souplesse et double sens. Pour bien placer sur la portée le funambule poète, le pianiste Guillaume de Chassy s’est arrangé de ce répertoire, collant à la ligne et l’esprit du natif de Narbonne, auteur d’un bon millier de chansons. Et pour parfaire l’histoire, la saxophoniste Géraldine Laurent ajoute ce qu’il faut de digressions, notes de bas de page et dans les marges. À la clef, une formule qui réinvente et réenchante des classiques, Le Soleil et la Lune façon scat survolté, ou L’Âme des poètes, version sublime et minimale, mais aussi des titres moins parcourus à commencer par La folle complainte, un texte on ne peut plus d’actualité du (pas si) fou chantant.

Jacques Denis