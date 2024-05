Retour en scène du pianiste Monty Alexander qui vient de fêter ses 80 ans avec un disque en trio.

Au sortir de l’hiver, il publiait un D Day, album en trio dont le titre rappelait une drôle de coïncidence : le Jamaïcain Monty Alexander est né à Kingston, le 6 juin 1944, alors même que de l’autre côté de l’Atlantique le grand débarquement commençait sur les plages de Normandie. « Cela m’a permis de garder bien en tête l’importance de ce jour de libération, et de ne jamais oublier la gravité des horreurs de la guerre. » Quatre-vingts ans plus tard, le pianiste y a trouvé le prétexte pour composer un disque, où entre quelques originaux inspirés par la Seconde Guerre mondiale, il revient sur certains thèmes iconiques de cette période, dont Smile, écrite par Charlie Chaplin pour son film Les temps modernes, et I’ll Never Smile Again, qui deviendra un succès dans la voix de Frank Sinatra. Soit les deux faces d’une même médaille : « L’une est notre lutte pour maintenir la paix et l’espoir, et l’autre est celle qui cède au désespoir et à la guerre. La guerre contre l’humanité n’a jamais cessé, et c’est toujours le cas actuellement. » Souhaitons que la musique ait encore cette faculté d’adoucir des mœurs par trop guerrières ces temps-ci.

Jacques Denis