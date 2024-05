En ces temps où beaucoup incitent à séparer les communautés et à la haine, on ne saurait que trop louer le Festival Arabofolies.

Joli pari que celui de célébrer au cœur de Paris la diversité des musiques de la scène arabe, qui puise autant dans le répertoire patrimonial qu’elle irrigue d’inédites hybridations. Ce sera le cas le 14 juin, avec le trio Bénarès, rencontre du troisième type entre le folklore tunisien et l’esprit pop, suivi d’un concert en hommage au chanteur judéo-arabe d’origine tunisienne Henri Tibi, initié par le chanteur Slim Ben Ammar et le réalisateur Yassine Redissi (Je reviendrai là-bas, un documentaire projeté la veille 2024 à 19h). De croisement fertile il sera aussi question le 16 juin avec le duo palestinien Sabîl, composé du percussionniste Youssef Hbeisch et du oudiste Ahmad Al Khatib, qui invite le violoncelliste Vincent Segal, toujours sur la brèche en matière d’explorations sonores. Le 18, le natif de Constantine Mohamed Abderrachid Seguini proposera un récital, entre le typique malouf et le mystique Aissaoua, tandis que le 20 juin, ce sera l’Interzone, passionnant projet de Serge Teyssot-Gay et Khaled AlJaramani, qui sera chargé de conclure les festivités.

Jacques Denis