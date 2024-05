Le Trio Esquina fait tanguer le tango

Le Trio Esquina, dont le pilier fondateur est César Stroscio, demeure un rite d’initiation pour tous les amateurs de tango.

Si au Brésil il y eut le légendaire Clube da Esquina, à Paris le trio Esquina fut une formation phare en matière de nuevo tango. C’est en 1992 que le bandonéoniste César Stroscio, Parisien d’adoption depuis décembre 1974, a l’idée de créer ce trio, qui évolue au fil du temps sans en bousculer néanmoins l’axiome fondamental : une guitare et une contrebasse forment avec lui un triangle équilatéral, afin de parcourir certaines des plus belles p(l)ages du tango : Saluzzi, Rovira, Piazzolla, Troilo, Alchurrón, Enriquez, et bien entendu Stroscio. À la clef une conversation des plus érudites, non sans quelques nécessaires digressions qui rappellent que l’improvisation a droit de cité en pareil contexte, autour de la nature profonde du tango : l’âme.

Jacques Denis