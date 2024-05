La Seine musicale termine sa saison par un concert de la chanteuse et pianiste brésilienne Eliane Elias, tout en douceur.

Son dernier disque en date s’intitule « Quietude », et à l’écoute, c’est exactement ce qu’il dégage : un mélange de douceur et de tranquillité. L’album a d’ailleurs valu à Eliane Elias de remporter un Grammy Award dans la catégorie « Best Latin Jazz »… quand bien même elle chante en portugais. La native de São Paulo sait comme peu concilier le jazz et la bossa-nova dans un bonheur sans nuage. Celle qui est une authentique pianiste de jazz, pétrie de la musique de Bill Evans, est aussi une chanteuse pour qui l’art subtil de la bossa n’a pas de secret, comme en témoignent les interprétations de certains classiques d’Antonio Carlos Jobim à son répertoire. Si vous voulez vous offrir un voyage en première classe pour Rio de Janeiro sans quitter les rives de la Seine, ce concert est pour vous.

Vincent Bessières