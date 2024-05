Ben Sidran feat. Rick Margitza

Le pianiste et chanteur américain présente son nouvel album rue des Lombards, en bonne compagnie saxophonistique.

Ben Sidran est un habitué du Sunside, où il se produit une fois par an avec un délicatesse intacte. Pétri de l’art de Bobby Timmons, Horace Silver ou Wynton Kelly, Ben Sidran fait partie de ces pianistes pour qui le jazz ne saurait se concevoir sans une bonne dose de swing et de blues. Il chante aussi, avec un ton toujours légèrement amusé, et un sourire dans le filet de sa voix, qui assure à ses concerts une bonne dose de charme non dénué d’une pointe d’humour désenchanté. L’homme est pour deux soirs au Sunside, pour présenter son tout récent album « Rainmaker » (Bonsaï), enregistré à Paris, sur lequel il se plait à reprendre (en anglais) « Victime de la mode » de MC Solaar, où l’on croise Rodolphe Burger, l’harmonica d’Olivier Ker Ourio et le saxophoniste Rick Margitza, qui sera à ses côtés sur scène.

Vincent Bessières