Christian Hecq et Valérie Lesort imaginent un nouvel opus dans la veine de leurs précédents succès, en brodant autour de la triste vie exploitée des sœurs Hilton, freaks inséparables.

Dans les spectacles de Christian Hecq et Valérie Lesort, les animaux parlent et les objets ont une âme : le foisonnement hétérogène rivalise d’inventivité avec l’hybridation. Leur nouveau spectacle s’inscrit dans cette démarche et commence par le délicieux numéro d’un petit chien recommandant aux spectateurs de veiller à éteindre leurs prothèses électroniques pendant la représentation. Défile à la suite tout une bande de freaks, amputés du corps mais augmentés du cœur, qui soutiennent les siamoises Hilton dans leur pénible existence d’animaux de foire. Comme dans le paradis de L’Ile aux enfants, les créatures des Sœurs Hilton sont des monstres gentils, alors que les valides et les normaux sont de vilains méchants. La palme de l’épouvante revient à Mary Hilton, la cupide marâtre qui a recueilli les jumelles pour s’enrichir en montrant leur difformité à des voyeurs avides : Christian Hecq la campe avec une gourmande faconde. Valérie Lesort et Céline Milliat-Baumgartner incarnent Daisy et Violet Hilton. On suit, de leur naissance à leur mort, les principaux épisodes de leur vie, comme autant de stations d’une passion triste. Le monstre, à l’instar du Christ, subit quolibets et crachats et meurt abandonné.

Un spectacle en demi-teinte

Le travail des artistes réunis par ce spectacle est de belle facture : la scénographie et les costumes de Vanessa Sannino, les magnifiques lumières de Pascal Laajili, les effets magiques de Yann Frisch et Père Alex, les perruques, maquillages et postiches de la toujours géniale Cécile Kretschmar, la musique de Mich Ochowiak et Dominique Bataille, interprétée en direct par Renaud Crols, offrent un élégant cadre de jeu à Yann Frisch, Christian Hecq, Valérie Lesort et Céline Milliat-Baumgartner. L’émotion (touchante chanson d’amour interprétée par Christian Hecq) côtoie la drôlerie grâce au talent indéniable des interprètes. Reste que la présentation chronologique des événements de cette vie poignante, paradoxalement diminuée par l’ajout, manque un peu de fantaisie et d’inspiration ; la reprise des trucs et merveilles, déjà vus dans les précédents spectacles des deux complices, sent le réchauffé. La verve au vitriol de Valérie Lesort est comme amadouée et presque énervée, comme si elle n’avait pas osé se moquer jusqu’au bout de la monstruosité ni complètement révéler la bêtise de ceux qui la font telle. Moins gore et étonnamment moins poétique que les précédents, ce spectacle est riche de belles images, grâce à ses artisans de grand talent, mais pâtit de sa retenue dans la folie iconoclaste dont ils savent d’habitude faire preuve.

Catherine Robert