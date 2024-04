Si Paco de Lucia est décédé voici dix ans, son héritage est bien vivace. La preuve avec les musiciens Chano Dominguez, Louis Winsberg et Antonio Lizana.

Le 25 février 2014 disparaissait Paco de Lucia. Au-delà de la seule galaxie flamenco dont il fut l’un des astres les plus brillants, c’est toute la planète musiques (le pluriel a tout son sens ici) qui perdait une de ses étoiles tant ce guitariste aura marqué des générations d’instrumentistes de toutes obédiences, tant lui-même aura nourri sa faconde sur le manche d’éléments empruntés aussi bien au jazz qu’à la musique classique, aux musique brésiliennes comme cubaines. C’est donc ce maestro, tout à la fois parfaitement iconoclaste et rigoureusement orthodoxe, que viennent honorer trois musiciens qui ont cheminé en pareils singuliers sentiers.

Un trio pour honorer l’unique Paco

Tout d’abord, Chano Dominguez, pianiste lui aussi né dans la province de Cadix, qui a élaboré sa propre synthèse entre le jazz et le flamenco, un certain type de bleu qu’il dépeint avec lyrisme, creusant le sillon de ses origines tout en multipliant les collaborations avec des jazzmen. Ensuite, Louis Winsberg qui, après été aux avant-postes du jazz fusion made in France, s’illustre depuis bien longtemps sur le terrain de la guitare flamenca, notamment avec son groupe Jaleo qui accueille la danseuse Sabrina Romero. Enfin, le saxophoniste et chanteur Antonio Lizana, grandi à San Fernando, la ville de Camaron de la Isla, qui représente la nouvelle génération des Andalous qui entend réformer un genre pour le moins codé, sans en perdre ce qui fonde son originalité. Il suffit de voir Mawi, le danseur « percussionniste » aux côtés de son groupe, pour mesurer combien et comment la tradition reste bel et bien présente en scène.

Jacques Denis