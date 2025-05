Retour en scène de la pianiste Clelya Abraham avec un second disque tout à la fois rayonnant et introspectif.

Grandie entre le classique et le jazz, la jeune pianiste s’est peu à peu recentrée de son antillanité, sans céder aux sirènes des clichés d’usage. C’est tout l’enjeu de son second disque, Atacama, qui confirme les espoirs d’un premier recueil où elle se montrait encore un peu trop timide. Cette fois, celle qui a de qui tenir – son père est lui-même pianiste – puise plus volontiers aux sources de son identité guadeloupéenne, notamment à travers les rythmiques du gwo ka, tout en cherchant à tisser des liens avec d’autres idiomes afro-diasporiques, dont la soul et le jazz, mais aussi les musiques sud-américaines et même la présence africaine, symbolisée par le guitariste béninois Lionel Loueke convié sur un titre. De quoi laisser augurer de beaux lendemains.

Jacques Denis