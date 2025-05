À bientôt cinquante ans, le Brésilien Hamilton de Holanda fait référence.

« Tout est facile pour lui. Ce jeune homme est un des plus grands instrumentistes du Brésil et du monde. » Voici une quinzaine d’années, le tutélaire Hermeto Pascoal ne tarissait pas d’éloges à l’endroit de cet expert de la mandoline. Un pur Carioca qui s’est vite imposé par la grâce de son toucher comme un digne héritier de Jacob de Bandolim, dont il propose une indispensable rénovation, ne se contentant pas d’ânonner les leçons de ses maîtres. Tout en s’inscrivant dans le choro, cette musique qui fait littéralement « pleurer » les cordes, il a nourri son style de l’ouverture qui qualifie le jazz, ajoutant même une (cinquième) double corde tout aussi gracile à son instrument. En solo ou en symphonique, Hamilton de Holanda met à chaque fois sa touche, un toucher sensible doublé d’une écriture esthète. Comme avec ce trio, salué par les Grammy Awards.

Jacques Denis