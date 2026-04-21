Justin Bouvier-Tissot, Halima Doumbia, Thibaut Galis, Valentin Gicqueau, Daniel C.J. Lexandra et Enzo Séchaud-Vigneau sont les auteurs et l’autrice de moins de 30 ans dont les monologues ont été sélectionnés pour la nouvelle édition du programme Aux Singuliers. Mis en scène par Frédéric Fisbach, les interprètes de la jeune troupe de La Colline nous invitent à découvrir la matière contemporaine et sensible des six solos auxquels ils donnent corps.

Quel est le principe de ce temps fort ?

Frédéric Fisbach : Il s’agit d’un projet dédié à la jeunesse au cours duquel des comédiennes et comédiens de moins de 30 ans (ndlr, Milena Arvois, Tristan Glasel, Gabor Pinter, Tim Rousseau, Swann Nymphar et Lola Sorel, qui forment la jeune troupe de La Colline) interprètent des monologues écrits par des autrices et des auteurs, également de moins de 30 ans, à l’occasion de six solos que je mets en scène. Les monologues de ces autrices et auteurs nous parviennent suite à un appel à textes. Parmi ces textes, Wajdi Mouawad (ndlr, actuel directeur de La Colline) et moi-même en sélectionnons six que nous avons envie de voir joués par les six membres de la jeune troupe.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans l’idée du solo ?

F.: C’est un exercice très particulier. J’ai moi-même joué des seuls-en-scène, il y a quelques années. La relation profonde, unique, qui s’instaure entre un texte et l’interprète qui défend, seul, cette écriture face à un public est une chose je trouve passionnante. Un monologue, ce n’est jamais une seule voix. Il y a souvent une narration, un récit qui traverse des péripéties avec diverses situations, divers personnages. On doit trouver les façons singulières, en fonction des textes, de faire exister ces situations, ces péripéties, ces personnages. Même s’il n’y a qu’un comédien ou qu’une comédienne sur scène.

« L’idée est vraiment de mettre en lumière les interprètes ainsi que les pièces des jeunes autrices ou auteurs qui disent le monde à leur manière. »

Comment vous y prenez-vous ?

F.: En assumant une grande économie de moyens, c’est-à-dire un plateau nu, avec un minimum de technique. L’idée est vraiment de mettre en lumière les interprètes ainsi que les pièces des jeunes autrices ou auteurs qui disent le monde à leur manière. Aux Singuliers résume très bien l’esprit de la jeune troupe de La Colline : faire une place aux jeunes gens, aux jeunes artistes, au sein de ce théâtre dédié aux écritures vivantes.

Que pouvez-vous nous dire des six monologues que vous avez choisis ?

F.: Ce sont des textes qui parlent de violence. Des violences diverses, variées, qui peuvent mener à de la drôlerie, ou bien à une extrême dureté. Il y a beaucoup de situations d’enfance, de violence à l’encontre des enfants. On est vraiment dans six univers très différents, mais ce qui relie ces textes, c’est l’immense difficulté de grandir, de parvenir à l’âge adulte. Ils partagent, aussi, une grande sensibilité, une grande maturité d’écriture. Je suis vraiment impressionné par la qualité de tous ces monologues.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat