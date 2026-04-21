Le Festival international du Snowapple Collective revient début mai au cabaret Le Truc, à Paris, pour trois soirées de shows pluridisciplinaires et décloisonnés, où l’art se veut indomptable, engagé et partagé.

Après Mexico en avril dernier, c’est niché dans le 20e arrondissement de Paris, dans l’intimiste cabaret Le Truc, « où l’art se vit au plus près », que revient le Jardin Rouge Festival pour sa quatrième édition. Ce projet hors normes et international est celui du Snowapple Collective, structure de productions scéniques expérimentales créée en 2012 et dont les femmes forment la colonne vertébrale. Son ambition est de créer un espace solidaire et de réflexion entre tous les professionnels du spectacle vivant, des artistes à la production, en passant par la technique. Pour ce faire, le festival investit trois villes : Mexico, Paris et Amsterdam, terre d’origine du collectif. Ces lieux deviennent des « laboratoires », des « républiques artistiques éphémères » qui donnent naissance à un cabaret « hybride et indiscipliné ». Des extraits de I Remember, dernière création de Snowapple, sont prévus pour l’occasion dans la programmation.

Un festival performatif sous le signe de l’instinctif

Comme l’an passé, le thème de cette édition est Wilderness, soit « état sauvage ». Les formes d’expression scéniques se croisent pour remettre en question les codes de l’art, faisant du Jardin Rouge un cabaret queer et engagé, qui n’oublie pas notre contexte social contemporain. La création devient « sauvage », « indomptable », « instinctive », et les performeurs sont invités à donner corps à cette indocilité sur scène. Côté programmation, artistes français et internationaux sont attendus : entre autres, les Françaises Camille Bertuol (scénographe), Juliette Dragon (performeuse), Caro Martin (musicienne). À l’international, on retrouve la danseuse Angelica Baños, la marionnettiste Rakoo de Andrade, la percussionniste Mame N’Dake, et évidemment les artistes du Snowapple Collective. Danse, performance, chant, poésie, musique, théâtre et marionnettes se mélangent pour trois soirées de festivités rebelles.

Siloé Lemaître