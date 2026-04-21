Quand deux grands artistes se croisent, il faut s’attendre à un petit miracle. Charlotte Planchou est un phénomène vocal alors qu’Andy Emler a accompagné au piano les plus grands artistes de jazz.

Ce duo n’a jamais eu l’occasion de se retrouver pour l’ensemble d’un concert. D’un côté, Charlotte Planchou, l’une des plus intéressantes chanteuses apparues ces dernières années sur la scène jazz. Sorti en 2024, en duo avec le pianiste Mark Priore, son album « Le Carillon » fut unanimement salué par la critique et lui a valu d’être lauréate du Prix Evidence 2024 de l’Académie du Jazz, qui récompense la révélation de l’année. S’exprimant avec économie et une finesse vocale évidente, elle est de ces artistes inclassables qui marquent les auditeurs. De l’autre, Andy Emler, compositeur et improvisateur inouï, pianiste de Michel Portal pendant dix ans, a été récompensé par trois Django d’or et deux Victoires du Jazz. En outre, il a fondé le MegaOctet, cette grande formation géniale, connue pour être un vivier de talents depuis sa formation en 1989. Un duo inédit qui s’annonce enthousiasmant.

Philippe Deneuve