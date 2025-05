Estelle Perrault en mode soul

Prometteuse dans le registre du jazz, la jeune chanteuse Estelle Perrault présente un nouvel album qui la positionne dans un registre plus intime et plus soul.

Après deux opus qui la présentaient dans un contexte jazz relativement classique, dans lesquels elle faisait montre d’appréciables qualités, la chanteuse Estelle Perrault fait dans son nouveau disque Promises un pas de côté vers un registre tout à la fois plus soul et plus autobiographique. À rebours des standards interprétés sur ses premiers albums, elle en a entièrement composé textes et musiques. Épaulée par le pianiste américain Rob Clearfield dans sa direction artistique, la Franco-Taïwanaise – qui a découvert le jazz pendant son enfance en Asie mais en a développé sa pratique en s’ancrant dans les clubs parisiens – exprime au gré des paroles en anglais des sentiments personnels, auréolées d’une mélancolie laid-back qui n’est pas sans charme. Dotée d’un timbre profond et séduisant, sa voix ne manque ni de présence, ni de caractère.

Vincent Bessières