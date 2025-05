Kahil El Zabar Ethnic Heritage Ensemble à la Dynamo de Pantin

Depuis quelques années, le percussionniste Kahil El Zabar est fréquemment en concert en France. On ne va pas s’en plaindre.

« Je crois profondément au pouvoir de guérison de l’esprit et au fait que les êtres humains ont une énorme capacité de pouvoir d’amour, qu’ils n’exploitent pas actuellement. » À plus de soixante-dix ans, le natif du Southside de Chicago, formé dans le creuset de l’AACM (une organisation proche des mouvements d’émancipation et militant pour les expérimentations en tout genre) dont il fut l’actif président, demeure sur la brèche, prompt à s’élancer dans des projets créatifs. C’est ainsi qu’il a publié récemment une série de disques passionnants sur le label Spiritmuse Records, dont un hommage à Don Cherry, qui fut l’un de ses mentors. Et c’est avec son groupe historique qu’il nous revient cette fois, fidèle à l’état d’esprit qui l’anime depuis un demi-siècle. « Une énergie d’ouverture dans mon travail de musicien, d’artiste, d’activiste, d’éducateur et maintenant, d’aîné. » Au vu de ses récentes remarquables prestations, notamment au New Morning, à ne manquer sous aucun prétexte.

Jacques Denis