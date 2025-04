Pour son retour à Paris, le Portugais B Fachada persiste dans sa voie des plus singulières, s’amusant à conjuguer les contraires, entre tradition et avant-garde, underground et crossover.

B Fachada, c’est Bernardo Cruz Fachada, un musicien né à Lisbonne en 1984 qui est devenu depuis les années 2.0 un des piliers de la scène lusophone. Auteur, compositeur, multi-instrumentiste et producteur, il est ainsi l’auteur d’une dizaine d’albums au singulier de sa subjectivité, y explorant tout autant les fondements de la tradition que du côté de l’avant-garde sonore, collaborant aussi bien avec les illustres aînés qu’avec les petits derniers nés. Et ce dans une esthétique sur le fil, parvenant à conjuguer des concepts que tous opposent : underground et crossover, acoustique et électronique, sarcastique et métaphorique. En un mot passionnant.

Jacques Denis