Rentrer dans le moule, un spectacle solaire et bouleversant de Juliette Duval

Juliette Duval met en scène le texte qu’elle a écrit sur l’autisme, autour du personnage de Vincent, adolescent atteint du syndrome d’Asperger, exclu de son école faute d’AVS. Solaire et bouleversant.

Tendus entre l’humour et le drame, le réel et la poésie, le texte et la mise en scène de Juliette Duval tiennent l’équilibre : « les personnages sont à fleur de peau, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux, mais nous les suivrons dans leur univers, nous entrerons dans leur danse de vie, ils nous feront rire et grandir. Chaque personnage porte en lui les affronts de la réalité et ce besoin vital d’y échapper, et par là même de lui rendre sa pleine beauté. » Qui est le plus bizarre ? L’enfant malade, ceux qui l’entourent, perdent les pédales, s’abîment dans la colère ou l’effacement, ou la société qui préfère exclure au nom d’une norme qui n’est que le masque de la médiocrité et du refus de la différence ? Jean-Luc Porraz, Nathalie Mann, Valentine Galey et Jacob Porraz incarnent cette drôle de famille sauvée par l’amour.

Catherine Robert