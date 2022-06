Marc Pistolesi met en scène Fabien de Marcel Pagnol

C’est le cœur de son travail : la Compagnie Dans la cour des grands se consacre à faire vivre l’œuvre de Marcel Pagnol. À travers ses « Randonnées théâtrales », les œuvres de Pagnol sont adaptées au plein air et à la déambulation. Mais c’est sur scène que nous invite cette fois la compagnie avec Fabien.

C’est avant tout une histoire d’amour. Milly est amoureuse de Fabien, et n’a d’yeux que pour lui. Fabien est un charismatique photographe, adulé de toutes et tous, constamment en quête de lumière. Mais dans l’ombre, il se révèle être un manipulateur hors-pair, égocentrique, cultivant une soif de pouvoir et d’intérêts personnels. L’arrivée de Marinette, la sœur de Milly, va peu à peu faire tomber les masques. Entre humour et fantaisie, accompagnée d’une musique en live, dans un décor circassien burlesque, la comédie, actuelle, fait rire et réfléchir : « Le monstre n’est peut-être pas celui que vous voyez ».

Louise Chevillard