À Antony, la 33e édition des Rencontres internationales de la guitare prévoit quatre jours de festivités. Du 25 au 29 mars, ces journées enchanteront le public, avec une multitude de propositions, des jeunes talents aux guitaristes confirmés. À l’honneur cette année, la musique latino-américaine.

À un quart d’heure de Paris, cet événement s’impose comme un grand rendez-vous international de la guitare, favorisant la convivialité entre le public et les artistes. Pour l’ouverture, place aux jeunes. Le festival débute avec les élèves guitaristes des conservatoires départementaux pour la création de la suite « Hommage à Darius Milhaud », composée par Lucas Telles. Le lendemain a lieu un cabaret de musique latino-américaine avec Alma Cuarteto, proposant un répertoire allant du Nord au Sud de l’Amérique Latine et associant le patrimoine folklorique vivant à la musique dite savante, à l’écriture plus classique. Cristina Azuma et Norberto Pedreira proposeront quant à eux leur programme « Guitare du Sud » tandis que le trio Ysando de Paris interprètera les musiques du Paraguay. Yare, enfin, mettra en valeur les voix du Vénézuéla. Cette invitation au voyage fera renaître l’esprit de l’Escale, plus ancien bar de musique latino-américaine de Paris, aujourd’hui fermé.

Un duo classique exceptionnel

Le vendredi 27 mars se tiendra la 26e finale du Concours international de guitare qui attire des musiciens du monde entier. Chaque candidat jouera un programme de son choix ainsi qu’une œuvre imposée, devant un jury composé à la fois de professionnels et du public. Le week-end enfin verra se succéder un concert brésilien, avec deux groupes le 28 mars : Duo In Uno, une belle découverte autour du saxophone, et le Matheus Donato trio, qui révèle les possibilités du cavaquinho à six cordes. En clôture, le duo classique de Zoran Dukic et Aniello Desiderio, qui se produit dans le monde entier, proposera un programme latin, où l’on retrouve la quintessence du répertoire classique pour guitare. D’Astor Piazzolla, le grand maître du tango, à Joaquín Rodrigo, créateur du « Concerto de Aranjuez », ils feront preuve d’une grande virtuosité. Ce voyage passera aussi par les œuvres d’Isaac Albéniz et Enrique Granados, grand compositeur catalan, contemporain de Manuel de Falla.

Philippe Deneuve