Brad Mehldau & Christian McBride, l’élite du jazz

Brad Mehldau et Christian McBride se connaissent depuis longtemps et ont mené des carrières éblouissantes. Sur scène, leurs retrouvailles s’annoncent historiques.

Ces sommités du jazz contemporain cultivent une complicité de longue date. Les écouter ensemble est une promesse de réjouissance, tant leur talent est immense. Brad Mehldau d’abord, l’un des plus grands pianistes contemplatifs de son temps, reprenant standards ou thèmes pop avec une grâce confondante. Depuis « The Art Of The Trio » en trois volumes, il n’a cessé d’explorer, en solo ou avec différents groupes, toutes les possibilités de son art. Quant à Christian Mc Bride, il donne ses lettres de noblesse à la contrebasse depuis plus de trente ans. On se souvient notamment de son « Live At Tonic » qui avait marqué les esprits. À l’instar du duo Kenny Barron et Dave Holland, ce binôme devrait nous faire atteindre les hautes sphères de l’improvisation, de la technicité et de la respiration scénique.

Philippe Deneuve