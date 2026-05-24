Rachid Ouramdane, directeur de Chaillot Théâtre national de la Danse et chorégraphe, présente à la fois un Chaillot Expérience Méditerranée conçu avec Syhem Belkhodja, et sa re-création de Tenir le temps pour les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis. Une belle passerelle entre les deux rives de la Méditerranée.

Comment est née votre collaboration avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis ?

Rachid Ouramdane : Tout est parti d’une invitation de Syhem Belkhodja, figure essentielle de la création chorégraphique tunisienne, en collaboration avec Malek Sebaï, directrice artistique du Ballet de l’Opéra de Tunis. Elle souhaitait que je rencontre les jeunes danseurs de l’Opéra, que je les confronte à mon univers, à cette écriture pour grands ensembles qui explore la tension, la dimension aérienne, l’écoute et la circulation du mouvement. Très vite, j’ai été frappé par la vitalité de cette jeunesse : une génération nombreuse, avide de transformation, désireuse de s’impliquer dans l’avenir du pays. Cette énergie m’a profondément marqué.

Pourquoi avoir choisi de remonter Tenir le temps, une pièce de 2015 ?

R.O. : Tenir le temps s’est imposé comme une évidence : la pièce interroge la possibilité de faire collectif dans une société qui s’accélère, de « tenir ensemble » sans se fragmenter. Mais très vite, j’ai compris qu’il ne s’agirait pas d’une simple reprise. Je voulais que leur gestuelle, leur intensité, leur manière d’être ensemble irriguent la pièce. Il ne s’agissait pas de leur demander de rejoindre mon écriture, mais de laisser mon écriture se transformer à leur contact.

Comment cette transformation s’est‑elle opérée ?

R.O. : L’ADN de la pièce demeure : ces circulations rapides, ces effets de propagation, cette écriture en murmurations où tout semble anarchique mais reste cohérent. Mais les danseurs tunisiens apportent une autre dynamique : un foisonnement, une spontanéité, une manière d’embraser le mouvement. Là où j’avais autrefois une rigueur presque métronomique, les canons deviennent des traînées de poudre, les échos se déploient de manière plus libre. C’est la même pièce, mais traversée par une autre respiration.

Cette reprise s’inscrit dans un Chaillot Expérience Méditerranée. Quelle en est la portée ?

R.O. : Le Chaillot Expérience est un espace de rencontres, de pratiques partagées, de contextes donnés au public pour mieux comprendre ce qui se joue sur scène. Avec Syhem Belkhodja, nous avons imaginé un ensemble d’ateliers, de discussions, de performances, et surtout la mise en lumière d’une jeune scène tunisienne. Avant Tenir le temps, ces créateurs se produiront afin de rendre visible un écosystème artistique en pleine effervescence. La Méditerranée est un espace de circulations, de tensions, de métissages.

« Les danseurs tunisiens apportent une autre dynamique : un foisonnement, une spontanéité, une manière d’embraser le mouvement. »

Pourquoi collaborer avec Syhem Belkhodja ?

R.O. : Syhem Belkhodja mène un travail remarquable : elle crée des espaces de résistance culturelle, de transmission, de protection même, en luttant contre la radicalisation dans le Sud de la Tunisie, en développant des programmes artistiques et culturels pour les sortir de leurs contextes enclavés, de leur déshérence. Cet engagement a toute sa place à Chaillot, un théâtre marqué par l’histoire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Accueillir des artistes qui portent ce type de projets, c’est prolonger très concrètement notre mission.

Propos recueillis par Agnès Izrine