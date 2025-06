La compagnie Agence de Voyages Imaginaires affronte le grand seigneur méchant homme en confiant son rôle à Valérie Bournet : une relecture ambivalente et trouble du séducteur mythique.

Esthète du jouir, provocateur insolent, Don Juan n’est pas seulement un homme à femmes : il est surtout un provocateur révolté, un transgressif anticonformiste, un criminel insolent, « un être complexe, à la fois monstrueux et fascinant, suscitant l’horreur et l’attraction », dit Philippe Car. Pour « renforcer l’ambiguïté du personnage, explorer les zones d’ombre de son identité et brouiller les frontières du genre », la compagnie Agence de Voyages Imaginaires confie son rôle à la comédienne Valérie Bournet, face à Nicolas Delorme en Sganarelle, Susanna Martini en Elvire, Charlotte et Alonso ; Ivan Bougnoux et Lucien Duntze pour tous les autres personnages. « Décors fantastiques changés à vue par les acteurs, costumes iconoclastes, masques, faux-nez et fausses moustaches contribuent à un univers baroque, carnavalesque et irréel » dans lequel se déploie cette figure diabolique et éternelle.

Catherine Robert