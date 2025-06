Grand habitué du Festival d’Avignon, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier crée cette année une version actualisée du Canard sauvage à l’Opéra Grand Avignon. Plongée dans notre époque contemporaine, la pièce de Henrik Ibsen continue de placer dos à dos la réalité d’existences fondées sur le mensonge et les bouleversements d’une vérité imposée comme un idéalisme radical.

Depuis la nomination de Thomas Ostermeier à la direction de la Schaubühne de Berlin, en 1999, ses spectacles ont très souvent été programmés à Avignon, festival auquel le metteur en scène a été associé en 2004. Parmi ces nombreux rendez-vous explorant les répertoires classiques et contemporains : Homme pour Homme de Bertolt Brecht en 1999 ; La Mort de Danton de Georg Büchner en 2001 ; Anéantis de Sarah Kane en 2005 ; Hamlet et Richard III de William Shakespeare en 2008 et 2015… Mais aussi deux immersions dans le théâtre de Henrik Ibsen, Une Maison de poupée en 2003 et Un Ennemi du peuple en 2012. C’est avec une pièce de l’auteur norvégien, écrite en 1884, que l’artiste allemand revient cette saison dialoguer avec les publics avignonnais. Son adaptation du Canard sauvage (jouée en allemand, surtitrée en français et en anglais) nous plonge dans les existences troubles d’une famille en apparence sans histoire. Mais comme souvent dans le théâtre d’Ibsen, la réalité est soumise à bien des non-dits et bien des empêchements. « Ibsen a écrit Le Canard sauvage deux ans après Un Ennemi du peuple, explique Thomas Ostermeier. Les deux pièces ont un rapport diamétralement opposé à la vérité. Dans Un Ennemi du peuple, la vérité se doit d’être absolue quand, dans Le Canard sauvage, elle est évoquée comme un concept qui tente de se frayer un chemin dans le monde envers et contre ceux qui voudraient la dissimuler. Le Canard sauvage pourrait se lire comme une réponse à Un Ennemi du Peuple : toute vérité est-elle bonne à dire ou a-t-on parfois besoin de mentir pour survivre ? »

Le zèle du missionnaire qui entend éclairer les gens

Langue modernisée, histoire projetée dans notre époque, intrigue resserrée autour des personnages principaux, rôles féminins repensés pour leur donner davantage d’importance… Comme souvent lorsqu’il s’empare d’un classique, Thomas Ostermeier s’approprie Le Canard sauvage en l’ancrant dans les réalités politiques et sociales d’aujourd’hui. « C’est la passion de la vérité qu’a le personnage idéaliste de Gregers Werle qui m’a le plus attiré, déclare le metteur en scène. Cet homme revenant dans son village natal après une longue absence semble habité par le zèle du missionnaire qui entend éclairer les gens. Cela m’a rappelé l’analyse d’un psychothérapeute américain, Brad Blanton, dans son livre intitulé L’honnêteté radicale. Cette théorie veut que votre vie, même si elle peut parfois être cruelle, soit bien meilleure en étant honnête. Mentir à vos proches, à vos amis ou à vos collègues reviendrait à détruire votre vie. La seule façon d’être libre serait de dire la vérité. C’est exactement le genre d’approche que le personnage de Gregers Werle a dans la pièce d’Ibsen. Cela lui donne une personnalité étrangement actuelle, qui résonne avec les préoccupations de notre société occidentale. » Dans Le Canard sauvage, une autre approche s’exprime, affirmant la nécessité de certains mensonges… Sur un plateau tournant, huit comédiennes et comédiens nous invitent à participer, au plus proche de l’intimité de leurs personnages, à cette réflexion passionnante sur le poids de la dissimulation et le risque de la transparence.

