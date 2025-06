Après avoir interrogé la bêtise et la futilité, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau parient sur la richesse de la banalité pour un métathéâtre qui interroge la relation entre la scène et la salle.

Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) constituait le premier volet du diptyque Le Vide. Cette double création « est née d’une envie de ralentir, d’étirer le temps, de jouer autour de l’inintérêt, du raté, et d’une certaine idée du vide. Si les deux spectacles sont distincts dans la forme, l’enjeu principal est le même : rendre le plus captivant possible des situations a priori sans intérêt et tenter d’en extraire avec humour et minutie leur part de sensible, d’absurde et de poétique. » Derrière rend sa beauté à l’échec, afin de sublimer, par une multitude de bricolages, sa tragédie toute relative. Rater mieux en essayant toujours, aurait dit Beckett ! « Jouant à ne rien dire », Claire Laureau et Nicolas Chaigneau se font clowns métaphysiques, indispensables à l’époque.

Catherine Robert