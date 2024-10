« Résurrection » de Mahler mise en espace par Romeo Castellucci

Le Festival d’automne reprend le spectacle que Romeo Castelluci avait imaginé sur la Symphonie n°2 de Mahler pour le Festival d’Aix-en-Provence en 2022.

Fruit d’une longue gestation commencée par un poème symphonique, Todtenfeier (Cérémonie funéraire), qui deviendra le premier mouvement de la symphonie, la Deuxième de Mahler est une grande fresque eschatologique qui, avec deux voix solistes et un chœur, prolonge le geste de la Neuvième de Beethoven et dépasse encore davantage les limites du genre symphonique. Chargée de message, l’œuvre a inspiré à Romeo Castellucci un spectacle saisissant pour la réouverture du Stadium de Vitrolles, à l’abandon depuis 1998. Le metteur en scène traduit la Résurrection mahlérienne en celle des cadavres d’un charnier découvert par une dompteuse d’un cheval blanc et qui évoque, avant la guerre en Ukraine, les fosses communes creusées lors des conflits autour du bassin méditerranéen, de la Yougoslavie à la Syrie. Reprise à la Grande Halle de La Villette, cette installation plastique rituelle qui rappelle le Requiem de Mozart de l’artiste italien, s’appuie sur la symbolique des éléments. Elle est portée par l’interprétation de l’Orchestre de Paris sous la direction d’Esa-Pekka Salonen.

Gilles Charlassier