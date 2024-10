Sous la baguette d’Antonio Pappano, le Chamber Orchestra of Europe interprète quatre pièces de Milhaud, Ravel, Gershwin et Bernstein inspirées par les rythmes du jazz.

Le Concerto en sol de Ravel porte l’empreinte, dans ses chatoiements, de l’admiration du compositeur français pour le jazz. Cette œuvre majeure du répertoire pianistique trouve en Bertrand Chamayou l’un de ses meilleurs interprètes d’aujourd’hui, qui jouera également les Variations on “I got Rhythm“, avatar de jazz symphonique de la plume de Gershwin. Les pièces de ballet ne sont pas en reste dans l’inspiration suscitée par un genre venu des États-Unis, qui a contribué au renouvellement du paysage musical européen pendant l’entre-deux-guerres, et que Milhaud avait découvert lors d’un séjour en Amérique. Sur un livret de Cendrars basé sur le folkore mythologique africain, La Création du monde témoigne d’un enthousiasme pour des rythmes et des couleurs qui nourrissent également Fancy Tree, chorégraphié par Robbins et que Bernstein a repris pour son musical On the Town.

Gilles Charlassier