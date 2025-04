Rameau chorégraphié par Bintou Dembelé

Leonardo Garcia Alarcon dirige Les Indes galantes avec une chorégraphie de Bintou Dembelé, dans un spectacle inspiré de la production de Clément Cogitore donnée à l’Opéra Bastille en 2019.

Avec Les Indes galantes, créé en 1735, Rameau porte à son apogée le genre de l’opéra-ballet, qui tient davantage du divertissement dansé que du drame lyrique, et dans lequel le compositeur français a laissé s’épanouir son génie de l’orchestre et du pittoresque. Pour sa mise en scène à l’Opéra Bastille en 2019, Clément Cogitore en a revisité l’exotisme approximatif, à la mode au Siècle des Lumières, à l’aune de notre monde contemporain. La Seine Musicale présente une adaptation du spectacle, composée de larges extraits de l’ouvrage, et dans laquelle la figure du hip-hop en France Bintou Dembelé reprend une chorégraphie urbaine, dont elle avait donné un avant-goût dans un court métrage où le Grand Calumet de la Paix était devenu une battle de krump, un style né dans les quartiers pauvres de Californie dans les années 2000.

Gilles Charlassier