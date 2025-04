Le compositeur britannique George Benjamin interprète des œuvres de Messiaen et Debussy.

À l’automne dernier, George Benjamin animait depuis la fosse de l’Opéra Comique les couleurs de son sublime opéra Picture a Day like this. Il retrouve aujourd’hui l’Orchestre philharmonique de Radio France sur le plateau de la Philharmonie non pas dans ses propres œuvres mais dans certaines de ses inspirations. Parmi elles, le cher Olivier Messiaen dont il fut, tout jeune encore, l’élève – et de Messiaen les œuvres où la forme s’invente en même temps que l’orchestration : Chronochromie, traité poétique de rythmes et de couleurs, et Et exspecto resurrectionem mortuorum, cinq mouvements fulgurants, irradiants, pour bois, cuivres et percussion. Entre les deux, La Damoiselle élue du jeune Debussy : au-delà des transparences de l’orchestration, George Benjamin semble lui avoir emprunté une certaine façon de guider musicalement la narration, avant même l’entrée des solistes (ici, la soprano Liv Redpath et la mezzo Ema Nikolovska aux côtés de la Maîtrise de Radio France).

Jean-Guillaume Lebrun