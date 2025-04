La jeune prodige Alexandra Dovgan

Étoile montante du piano, Alexandra Dovgan joue Beethoven, Chopin, Franck et Prokofiev.

Influencée par Grigory Sokolov, Alexandra Dovgan s’affirme, à 17 ans, comme l’une des étoiles montantes du piano, déjà applaudie sur les plus grandes scènes. Pour son récital à la Fondation Louis Vuitton, elle interprète des grands classiques de Beethoven, la Sonate n°17, prenant son surnom La Tempête d’une pièce de Shakespeare qui l’aurait inspirée, et de Chopin, la Barcarolle op. 60 avec son cantabile irrésistible et la vaste Fantaisie en fa mineur op. 49, autre condensé du génie du compositeur franco-polonais. Avec son thème revenant de manière cyclique dans les trois mouvements du Prélude, choral et fugue, Franck réinvente de manière personnelle les formes héritées de Bach. Quant à la Sonate n°2 de Prokofiev, cette page de jeunesse affirme la redoutable virtuosité de celui que l’on surnommait le « pianiste aux doigts d’acier ».

Gilles Charlassier