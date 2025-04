Héloïse Luzzati et les artistes associés à la Cité des compositrices proposent un avant-goût de la prochaine édition du Festival Un Temps pour Elles, qui fête son cinquième anniversaire en 2025.

Quand, en 2020, elle a initié Un Temps pour Elles, la violoncelliste Héloïse Luzzati souhaitait faire redécouvrir la musique méconnue des compositrices, qui recèle des chefs-d’œuvre à l’égal de ceux de leurs homologues masculins. Le festival s’inscrit dans un projet global d’enrichissement du répertoire. Rebaptisé récemment la Cité des Compositrices, il inclut des vidéos et des ressources en ligne ainsi qu’un label, La Boîte à Pépites, qui a édité, entre autres, trois monographies consacrées à Rita Strohl, l’une des figures majeures de son temps acclamée par Saint-Saëns, Fauré et Casals. Autour de l’évocation de la nature, le programme en avant-première de l’édition 2025 du festival réunit quelques pages de ces musiciennes oubliées, de la fin de l’époque romantique, comme Louise Héritte-Viardot, fille de la cantatrice Pauline Viardot, Hedwige Chrétien, ou les Britanniques Ethel Smyth et Liza Lehman, ou héritières de la modernité ravélienne, telles Jeanne Leleu et Marguerite Canal, deux des trois lauréates du Prix de Rome dans les années vingt.

Gilles Charlassier