De Bach à Thierry Escaich par l’Orchestre de Paris

L’Orchestre de Paris célèbre les soixante ans de Thierry Escaich avec une mise en regard de son Concerto pour violon et hautbois avec celui de Bach.

Arrangement d’une première version pour violon et hautbois perdue, qui date sans doute du séjour de Bach à Köthen, le Concerto pour deux clavecins BWV 1060 se distingue par un Adagio aux allures de duo amoureux, cité par Kubrick dans Barry Lyndon. Organiste improvisateur hors pair comme le fut le Cantor de Leipzig en son temps, Thierry Escaich s’est mis dans les pas de son illustre aîné avec un opus créé en 2014 par Lisa Batiashvili et François Leleux. Les deux solistes reprennent cette page pour les soixante ans d’un compositeur à l’écriture modale et lyrique, qui est l’un des plus joués aujourd’hui. Cet écho entre les siècles se retrouve dans les deux autres pages du programme dirigé par Roberto Gonzalez-Monjas. Régulièrement utilisée par le cinéma, l’ouverture fantaisie Roméo et Juliette de Tchaïkovski condense la passion fatale au cœur du célèbre drame de Shakespeare. Quant aux Pins de Rome de Respighi, deuxième poème symphonique d’un triptyque évoquant la Ville Éternelle, son sens pittoresque lui conserve une place au répertoire des orchestres.

Gilles Charlassier