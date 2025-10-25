La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Danse - Agenda

Quatrième édition du Festival Playground

©Crédit : Gianfranco Rota L’incroyable performeuse Claudia Marsicano dans un solo écrit par Silvia Gribaudi, à voir au Festival Playground.
Île-de-France / Festival

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

Pour sa quatrième édition, le festival francilien Playground irrigue 30 villes de propositions chorégraphiques pour l’enfance et la jeunesse.

Piloté par les Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Playground déborde très largement le cadre du département pour coordonner une véritable dynamique, sous la forme d’un réseau, au service de la danse pour petits et grands. Parmi les 130 rendez-vous et les 33 compagnies programmées, on découvrira, entre Suresnes, Montreuil et Créteil, la poursuite du travail de Sylvère Lamotte avec l’autrice et illustratrice Betty Bone, dans Immobile et rebondi #2. Le festival donne également la part belle à des projets fédérant les publics de 8 à 88 ans. C’est l’expérience que nous propose la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi dans R.OSA, un solo époustouflant qui déploie sa virtuosité en jouant sur nos attendus et nos représentations, et nous embarque certes dans une leçon de danse, mais aussi dans une véritable leçon de vie.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Festival Playground
du mardi 4 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025


Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, 96 bis rue Sadi Carnot, 93177 Bagnolet. Tél : 01 55 82 08 08.

https://rencontreschoregraphiques.com/festival/playground-25/

