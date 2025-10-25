Quatrième édition du Festival Playground

Pour sa quatrième édition, le festival francilien Playground irrigue 30 villes de propositions chorégraphiques pour l’enfance et la jeunesse.

Piloté par les Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Playground déborde très largement le cadre du département pour coordonner une véritable dynamique, sous la forme d’un réseau, au service de la danse pour petits et grands. Parmi les 130 rendez-vous et les 33 compagnies programmées, on découvrira, entre Suresnes, Montreuil et Créteil, la poursuite du travail de Sylvère Lamotte avec l’autrice et illustratrice Betty Bone, dans Immobile et rebondi #2. Le festival donne également la part belle à des projets fédérant les publics de 8 à 88 ans. C’est l’expérience que nous propose la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi dans R.OSA, un solo époustouflant qui déploie sa virtuosité en jouant sur nos attendus et nos représentations, et nous embarque certes dans une leçon de danse, mais aussi dans une véritable leçon de vie.

Nathalie Yokel