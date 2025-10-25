Dans The Gathering, la chorégraphe Joanne Leighton réunit dix danseurs sur scène pour explorer le geste collectif, le rythme partagé et notre lien à la nature. Une pièce immersive, née d’un désir de convergence et d’écoute sensible.

« J’ai conçu The Gathering dans la continuité de mes précédents projets comme 9000 pas, Songlines ou People United. Ce qui m’anime, c’est le mouvement du rassemblement, la manière dont les corps se rejoignent, se fédèrent. Cette fois, j’ai voulu nous emmener dans la forêt, dans un espace où le vivant nous entoure, nous traverse. J’avais envie de formes poétiques qui nous mettent en proximité avec la nature. Il y a dix danseurs sur scène, c’est beaucoup, mais c’était essentiel pour constituer une équipe intergénérationnelle, avec des interprètes très expérimentés et des plus jeunes. J’aime cette diversité, elle reflète le monde tel qu’il est. Ce sont les rencontres avec les danseurs qui nourrissent mes thématiques, qui donnent envie de traverser ces questions ensemble. Le rythme est au cœur de la pièce. Il commence comme un battement de cœur et traverse toute la création. Il structure le groupe, donne une pulsation commune. Nous avons commencé le travail en résidence dans la forêt, à l’Essieu du Batut, en Aveyron. Là-bas, nous avons improvisé, filmé, collecté des pierres, des branches. Ce contact avec la matière, avec le sol, a nourri la gestuelle. Certaines pierres sont même présentes sur scène, comme une mémoire du processus.

Un espace sensoriel et partagé

La scénographie, imaginée avec Romain de Lagarde, repose sur un “mur vivant” tissé de tissus suspendus, que les danseurs déploient au fil de la pièce. Les images de Flavie Trichet-Lespagnol évoluent du noir et blanc vers une saturation de couleurs. Et la musique, composée par Peter Crosbie, naît des improvisations, des sons naturels, des voix, des chants. Elle ne précède pas la danse, elle en émane. C’est un tissage organique, très riche. Je ne cherche pas à faire passer un message militant, mais je me sens profondément concernée par la fragilité du vivant. Mon souhait est de créer des formes qui réveillent en nous le désir de protéger. Il y a beaucoup de douceur dans cette pièce, dans les gestes, dans les relations entre les danseurs. J’espère que cela va toucher, laisser une trace sensible. Le motif du chemin est très présent dans mon travail. Je marche beaucoup, c’est une pratique réelle et imaginaire. Le chemin relie, transforme, fait corps. Dans The Gathering, il devient dramaturgie : un parcours commun, une manière de tisser du lien entre les corps, les matières et le monde. »

Propos recueillis par Agnès Izrine