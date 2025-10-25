La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Danse - Agenda

« Les Oiseaux » de Lenio Kaklea

« Les Oiseaux » de Lenio Kaklea - Critique sortie Danse Paris
©Crédit : Berwerkt Les Oiseaux de Lenio Kaklea
Crédit : Berwerkt Les Oiseaux de Lenio Kaklea

Chaillot Théâtre national de la Danse / Chor. Lenio Kaklea

Publié le 25 octobre 2025 - N° 337

La chorégraphe grecque Lenio Kaklea chorégraphie une volière humaine, fantasque et satirique, où l’utopie se heurte à la surveillance.

Pour Lenio Kaklea, l’oiseau n’est ni symbole ni métaphore : il devient outil de satire. Sa volière humaine, d’une beauté bigarrée et carnavalesque, interroge la fabrique des identités et la mécanique du collectif. Derrière les costumes fantasques et les unissons festifs, une tension affleure : celle d’un monde qui surveille, classe, homogénéise. L’apparition d’un drone au-dessus des têtes agit comme un signal d’alerte. L’utopie vire au soupçon. Ce microcosme dansé, inspiré des fables et des cités imaginaires, révèle une fragilité contemporaine : celle d’un vivant exposé, scruté, menacé. Kaklea  cherche à faire entendre une dissonance. Et si ces oiseaux dansaient pour conjurer l’intrusion ? Leur agitation devient résistance, leur fantaisie une réponse à l’ordre. Dans cette volière, c’est l’humain qu’on observe — dans ses élans, ses peurs, ses désirs de fuite.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Les Oiseaux
du jeudi 20 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025
Chaillot Théâtre national de la Danse / CND
1, place du Trocadéro, 75116 Paris

Les 20 et 21 novembre  à 19h30, samedi 22 à 17h.

Tél. : 01 53 65 30 00. Durée : 1h15.

Dans le cadre du Festival d’Automne.

Egalement le 24 novembre au Musée de l’Orangerie (version in situ), le 17 novembre au NEXT Festival, BUDA/ Kortrijk, Belgique.

