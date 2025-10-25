Gaëlle Bourges s’empare de L’Histoire du Soldat, entre fidélité au conte et renversement spatio-temporel d’une histoire qui nous concerne tous.

Ramuz et Stravinsky ont établi les bases narratives et musicales d’un conte où un soldat vend son âme au diable en échange d’un livre aux propriétés magiques. Le temps, la guerre, l’amour, se retrouvent puissamment dans la proposition de Gaëlle Bourges, qui se met en scène en véritable marionnettiste de l’histoire, manipulant les personnages pour nous plonger en pleine guerre d’Algérie. Avec un sens précis du récit et des télescopages historiques, la chorégraphe fixe d’autres images et d’autres réalités sur la fable écrite il y a plus d’un siècle. Tourne-disque, téléviseur, téléphone en bakélite et fièvre du samedi soir viennent composer un spectacle qui questionne les époques pour mieux regarder la nôtre, et poser un regard sur nos choix et notre besoin de bonheur et de liberté. Les représentations du samedi et du dimanche sont en Langue des Signes Française et celle du vendredi à 10h en audiodescription.

Nathalie Yokel