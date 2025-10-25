Après l’avoir dévoilée à Montpellier Danse, Sharon Eyal, Gai Behar et leur compagnie présentent leur formidable Delay the Sadness à La Villette.

Assister pour la première fois à un spectacle de Sharon Eyal et Gai Behar est un choc délicieux tant la gestuelle de l’Israélienne – les corps cambrés et hissés sur des demi-pointes qui ploient les genoux pliés se désarticulent dans des gestes dont le centre est le ventre – est unique et particulière. Mais on le sait, l’œil se lasse et réclame sa dose de surprise lorsque le même ouvrage, aussi séduisant soit-il, est trop souvent remis sur le métier. Sondant comme toujours nos émotions, la chorégraphe évite absolument cet écueil, tout en restant pourtant entièrement fidèle à sa danse : sa dernière création Delay the Sadness, nous ravit, et peut-être même plus encore.

Une danse qui se mâtine de pas classiques

C’est que, cette fois, son vocabulaire se mâtine de pas purement classiques, ce qui lui sied à merveille. De grands ports de bras, des pas de valse, de larges arabesques, des sauts et des pirouettes apportent de l’ampleur et du contraste aux corps avant qu’ils ne se distordent et se recroquevillent. Elle ose également une série de pas de deux qui, puisant eux aussi dans le langage du ballet pour mieux se l’approprier et le déformer, sont tous d’une beauté et d’une expressivité saisissantes. Nous interpelant – qu’ils nous pointent du doigt ou que l’une d’entre eux nous fixe du regard tout en évoluant parmi ses semblables – les huit remarquables interprètes de Delay the Sadness oscillent entre douleur et tendresse, font communauté tout en dévoilant leur unicité. La musique de Josef Laimon comme les lumières d’Alon Cohen leur offrent un écrin à leur mesure.

Delphine Baffour