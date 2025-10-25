« Midi-Minuit » de Thierry Malandain

A propos de l'événement

du dimanche 23 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025Opéra de Vichy1 rue du Casino, 03200 Vichy

à 15h. Tél. 04 70 30 50 30. Durée : 1h30 avec entracte.

Théâtre des Sablons, 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine. Le 25 novembre à 20h30. Tél. 01 55 62 60 35.

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, hors les murs au Théâtre Coluche, 980 avenue du Général de Gaulle, 78370 Plaisir. Les 27 et 28 novembre à 20h30. Tél. 01 30 96 99 00.

Également les 23 et 24 janvier au Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence, du 27 janvier au 4 février à la Maison de la danse de Lyon, le 10 mars au Théâtre Olympia, Arcachon, le 12 mars au Centre d’art et de culture, Meudon, le 17 mars au Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye, les 21 et 22 mars à l’Opéra de Massy, le 31 mars à l’Espace Jean Legendre, Compiègne, le 2 avril au Quai 9, Lanester.