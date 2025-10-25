« Midi-Minuit » de Thierry Malandain
Opéra de Vichy / Théâtre des Sablons / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Chor. Thierry MalandainPublié le 25 octobre 2025 - N° 337
Une somptueuse soirée entre jour et nuit avec le Malandain Ballet Biarritz.
En mai dernier, Thierry Malandain créait le somptueux Minuit et Demi, ou le cœur mystérieux sur la fameuse Danse Macabre et d’autres mélodies de Saint-Saëns. Il y inventait mille façons de défaillir dans la course du temps, laissant exploser une fois encore son inégalable musicalité et son art de la composition. Il lui associe aujourd’hui Midi pile ou le Concerto du Soleil, recréation d’une chorégraphie de 1995 sur la musique lumineuse de Francis Poulenc et sa version du Boléro de Ravel, qui voit pas à pas les danseurs et danseuses conquérir leur liberté.
Delphine Baffour
