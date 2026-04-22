Créée il y a quelques mois, cette nouvelle pièce de Christos Papadopoulos renforce plus encore l’écriture chorégraphique vers une vague collective pleine de souffle.

Dès ses premières pièces, Christos Papadopoulos a posé les bases, presque obsessionnelles, de son écriture, faisant de chaque projet d’emblée un acte-signature. Ses groupes mouvants, dans lesquels peuvent se refléter les mouvements de la nature, les rythmes du temps, ou les oscillations planétaires, sont emblématiques de son travail. Pour se faire, le chorégraphe n’a nul besoin de multiplier les gestes et brasser l’air de larges embardées. Parfois, un micro-mouvement suffit, un acte minimal, mais dans un climat d’écoute entre les interprètes extrêmement ténu, d’une intensité palpable qui fait chaque fois le ciment du groupe. Le tout dans une ambiance musicale électro, et dans des lumières qui souvent entretiennent le flou et le mystère des apparitions.

Vers une soif de vivre

Plus lumineux déjà, Mellowing a confirmé dernièrement le talent du chorégraphe à œuvrer pour un grand groupe comme le Dance On Ensemble, dans un esprit de transmission à des danseurs d’une autre génération qui ont fabuleusement porté son écriture. My Fierce Ignorant Step, cette fois avec sa propre compagnie, viendra nous hypnotiser par ses ondulations, ces petits détails inscrits dans la singularité de chaque corps mais qui, démultipliés dans le groupe, sauront construire la beauté de la vague. L’inspiration de la pièce est ancrée dans la mémoire culturelle du chorégraphe, faite de musiques et de textes, qu’il partage avec ses compatriotes. Ainsi se souvient-il de ses années adolescentes, de sa soif de vivre, et du sentiment que tout pouvait arriver. De ce monde ouvert devant lui, Christos Papadopoulos exprime une vision à travers la force de son collectif composé de dix danseurs, le travail sur la respiration, le souffle libérateur.

Nathalie Yokel