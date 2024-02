Pour sa troisième édition, le temps fort de L’Atelier de Paris dédié aux familles et à la jeunesse et accessible aux personnes sourdes et malentendantes prend de l’ampleur.

Nouvellement baptisé PULSE, le festival de L’Atelier de Paris dédié à toutes les enfances connait un nouvel essor et propose cette année sept spectacles pour une trentaine de représentations dans et hors les murs. « Nous avons démarré il y a deux ans en repérant des spectacles visuellement adaptés puis nous avons programmé des pièces traduites en LSF. Nous rendant compte qu’il y avait très peu de spectacles de danse qui étaient accessibles aux sourds et malentendants, nous sommes passés à une activité de commande et de coproduction. Il y a derrière ce festival un réel engagement » nous explique Anne Sauvage, la directrice de l’Atelier de Paris.

Un festival pour tous les âges

Dans le prolongement de l’importante action culturelle et artistique menée tout au long de l’année des écoles maternelles aux lycées, l’Atelier de Paris s’adresse avec PULSE à toutes les enfances. Ainsi, quand les tout-petits s’éveillent en douceur avec Le petit B de Marion Muzac, les écoliers peuvent découvrir une nouvelle façon de regarder avec le très plastique Troisième miNiature de Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre, ou s’émanciper des discriminations sexistes tout en s’en amusant avec La chambre d’eaux de Marion Barbottin. Les collégiens et lycéens sont invités à découvrir la toute nouvelle création de Julie Goujou, Manège, qui donne vie à une adolescente d’aujourd’hui « simultanément grande et petite, ici et ailleurs, punk et sage » ou à aider Olivier Boiret et sa danseuse Marie Barbottin à résoudre les énigmes laissées par les divers documents et pratiques qui ont permis à l’art chorégraphique de traverser les décennies et même les siècles.

Delphine Baffour