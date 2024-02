IT Dansa s’invite en France avec trois belles pièces

L’excellente compagnie de professionnalisation espagnole IT Dansa s’invite en France dans trois belles pièces de Cayetano Soto, Gustavo Ramírez Sansano et Ohad Naharin.

Ils sont 18, ont reçu une formation d’excellence et intégré la Cie de professionnalisation espagnole IT Dansa, qui fêtait la saison dernière ses 25 ans, pour parfaire leur art de l’interprétation et se confronter à l’écriture des plus grands chorégraphes comme de la jeune garde. Dans une large tournée française, ils proposent à Suresnes un programme de haut vol. Avec Twenty Eight Thousand Waves ils s’emparent d’abord de la danse élégante et onirique de Cayetano Soto. Puis avec Lo Que No Se Ve ils traversent en duos et sur la musique de Schubert l’univers intime et tout en fluidité de Gustavo Ramírez Sansano. Enfin, ils se confrontent à la puissance du si emblématique et si beau Minus 16 d’Ohad Naharin.

Delphine Baffour