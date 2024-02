Jan Martens, artiste associé à la Maison de la danse, propose une création autour de voix de femmes plus ou moins oubliées, en associant dans une subtile proximité quinze chansons et six danseuses et danseurs.

« Voice noise est une création qui part du texte d’Anne Carson, The Gender of Sound, qui souligne à quel point les voix des femmes ont toujours été réduites au silence de l’Antiquité à nos jours, car elles ont été considérées comme des hystériques ayant du mal à se contrôler ! Cela m’a inspiré pour créer une pièce autour des voix de femmes méconnues dans l’histoire de la musique. La plus ancienne provient d’un enregistrement de 1935, c’est celle de Ruby Elzy, une chanteuse noire américaine. Cette création fait émerger un chœur féminin jamais entendu, qui comprend quinze morceaux chantés par des femmes différentes, mais aussi les voix des six interprètes au plateau, qui sont francophones, néerlandophones, anglophones. Les sons qui naissent sont extrêmement diversifiés. Car, selon Carson, « chaque son que l’on produit, a une sorte d’autobiographie ». J’ai vraiment cherché à mettre en avant ces chansons très différentes, parfois totalement oubliées. C’est un vrai défi. On entend ainsi par exemple les voix de Karen Dalton, Anna Homler, Camille Yarbrough ou de la cantatrice contemporaine Cathy Berberian.

Danse et musique en quête d’un chemin de liberté

J’ai cherché des stratégies pour que la danse soutienne la musique ou l’inverse. J’ai ainsi choisi de ne chorégraphier que des solos ou des unissons, avec tous les interprètes, qui cherchent à rester aussi proches que possible les uns des autres. J’ai également voulu qu’ils incarnent chaque voix, comme s’ils devaient la traduire pour une personne sourde. Il y a aussi un morceau pour voix, trombone, trompette, et tuba dans lequel les corps traduisent les rythmes des instruments, tandis que la lumière prend le rôle de la voix. Parfois c’est très dansé, parfois performatif, presque théâtral, traversant tout le spectre des arts de la scène. Cette nouvelle création marque mon désir de laisser cette pièce exister et décider de sa forme, comme les voix assourdies des femmes ont fini par trouver leur chemin. Et, comme je suis un chorégraphe plutôt strict et rigoureux, je voudrais découvrir une désinvolture, une liberté d’expression qui pourrait constituer une rupture avec mes spectacles précédents. Une voie où le détail et la subtilité occupent la place du rythme et de l’épuisement. »

Propos recueillis par Agnès Izrine