Avec des mouvements chaotiques d’une précision diabolique pris dans un flux permanent, Alexander Vantournhout invente une vraie chorégraphie acrobatique.

Foreshadow annonce un présage, une intuition. Celle d’Alexander Vantournhout est de s’emparer des équilibres et des appuis pour créer une formidable mécanique humaine. Cet ingénieux engrenage parvient à nous surprendre, même si chaque nouvelle figure découle du mouvement précédent, comme un signe avant-coureur d’une suite prévisible. Tout commence en silence par un trio où chacun change de place comme dans une comptine, puis la ronde s’agrandit peu à peu des huit circassiens et danseurs ou danseuses. Imbriquant leurs mains puis leurs corps, ils semblent explorer toutes les possibilités spatiales en trois dimensions, n’en négligeant aucune, ouvrant des perspectives infinies tandis que les interprètes tournoient et s’envolent dans des balancés circassiens. Soudain, ça pulse aux sons du rock expérimental de This Heat, s’installent alors deux groupes près du mur artificiel tels deux nébuleuses tourbillonnantes.

Mouvement perpétuel

Dans cet espace volontairement restreint, bordé par ce mur au ton pâle et avec un tapis de sol clair, les huit interprètes s’éclatent puis s’agglutinent comme autant d’électrons qui s’attirent et se repoussent, plus légers que l’air, s’appuyant sur le mur pour brouiller nos perceptions de la verticalité et de l’horizontalité, suspendus allongés, ou tombant lentement le long du mur comme mus par l’impératif gravitationnel. Il y a de la physique des corps dans ces combinaisons absurdes, ces portés aériens, ces enchevêtrements qui font surgir des scènes dignes du Jardin des Délices de Bosch ou d’une intelligence artificielle qui aurait pris la main sur une chorégraphie. Leurs corps se combinant et se reliant par des segments imprévus créent une sensation vertigineuse. Plus la pièce se déploie dans le temps, plus elle s’enrichit de sauts élancés, de plongeons périlleux, de suspensions à deux, à trois, se perchant sur les plantes de pieds de ceux qui s’arque-boutent au sol, dans des engrenages toujours plus virtuoses, toujours plus extrêmes. C’est de l’acrobatie de haut vol, sans accessoires ni agrès, mais qui demande à chaque interprète une concentration et une précision infaillibles. Malgré cet engagement de tous les instants, nous sommes face à des individualités qui dansent et non des machines, qui nous font oublier les coulisses de l’exploit.

Agnès Izrine